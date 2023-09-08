В Перми пожарные спасли двух человек из горящего дома

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Вечером 7 сентября в Перми произошел пожар в двухэтажном расселенном доме по улице 1-ая Рыночная. Подобнее об этом рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о возгорании поступило в 21:45. К месту ЧП выехали 21 человек личного состава и 5 единиц техники. Оказалось, что на первом этаже загорелся мусор. Огонь охватил 5 квадратных метров.

Пожарные вывели из горящего дома двух человек. Погибших и травмированных нет. Полностью потушить огонь удалось в 22:06. Предварительная причина случившегося — неосторожное обращение с огнем. Сейчас по факту пожара проводятся проверки.

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