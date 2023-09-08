Появилось видео, как автобус сбил школьницу на пешеходном переходе в Перми

Девочка увидела автобус за секунды до удара. Кадр видео: ЧП ДТП Пермь.

В Перми 7 сентября на улице Холмогорская автобус сбил 16-летнюю девочку. В социальной сети появилась запись с видеорегистратора автобуса.

Судя по видео, автомобилям горит зеленый сигнал светофора, тем не менее, «Газель» в среднем ряду остановились и пропустила пешехода, которой горел красный. Водитель автобуса не успел затормозить, столкновения избежать было невозможно.

От удара девочку отбросило на несколько десятков метров. К ней подбежали очевидцы ДТП, но девочка была без сознания и не двигалась. Водители вызвали ей «скорую». Медики госпитализировали школьницу в больницу.

8 сентября в Минздраве Пермского края сообщили, что она по-прежнему находится в тяжелом состоянии в больнице.

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