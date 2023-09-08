В Перми 14 сентября почтят память погибших пассажиров «Боинга»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми 14 сентября состоится мемориальная церемония в память о погибших пассажирах «Боинга-737». Об этом напомнили в администрации города.

Жуткая авиакатастрофа произошла 15 лет назад. Упал самолет, летевший из Москвы. На борту находились 88 человек, в числе которых 7 детей и 6 членов экипажа. Погибли все.

В 12:00 на мемориальном комплексе на месте крушения самолета пройдет церемония «Час памяти». Память погибших почтят минутой молчания. После этого в небо запустят 88 воздушных шаров.

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