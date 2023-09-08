«Т Плюс» готова к отопительному сезону 2023-2024 в Березниках

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» обеспечил подготовку к отопительному сезону 2023-2024 в городе Березники. К несению нагрузок подготовлен теплоисточник Березниковская ТЭЦ-2, две насосные станции, правобережная котельная и43блочных тепловых пункта. Проведены гидравлические испытания для 527 км теплосетей, что позволит стабильно обеспечивать горожан теплом и горячей водой будущей зимой.

Березниковские тепловые сети Пермского филиала «Т Плюс» продолжают строительство теплосетей для новой схемы теплоснабжения микрорайона Усолье и ЖК «Любимов». В межотопительный период выполнены все работы, для проведения которых требовалось отключение теплоподачи жителям.

В рамках данного проекта будет обеспечено резервирование ЖК «Любимов» и микрорайона Усольский, повышена надежность и качество услуг теплоснабжения. В результате реконструкции теплосетей м-на Усольский будет выведена из эксплуатации надземная тепломагистраль длиной более 1,5 км, которая была проложена в лесном массиве в недоступном для обслуживания месте.

Всего в Березниках «Т Плюс» отвечает за теплоснабжение порядка 130 социальных объектов и около 1000 жилых домов. С учетом погодных условий, при похолодании теплоэнергетики начнут разворачивать оборудование для подачи отопления, в первую очередь, в объекты социальной сферы. Жителям важно помнить, что качество нагрева помещений напрямую зависит от подготовки внутридомовых сетей, за которую отвечают управдомы.

«Со своей стороны, теплоэнергетики выполнили подготовку теплосетевой инфраструктуры к будущему отопительному сезону. Напоминаем жителям о необходимости соблюдать повышенную осторожность вблизи тепломагистралей и насосных станций – не парковать близко автомобили и не заходить за ограждение. При обнаружении признаков утечки необходимо соблюдать спокойствие, не приближаться к месту разлива и немедленно сообщить по телефону +7 (3424) 23-49-49», – отметил технический директор – главный инженер Березниковских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Дмитрий Ярицкий.