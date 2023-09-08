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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 7:50

В Прикамье пенсионер заживо сгорел в погребе из-за паяльной лампы

В Кунгуре 60-летнего мужчину убила взорвавшаяся паяльная лампа
Лела Минадзе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кунгуре 60-летний пенсионер сгорел в собственном погребе. Об этом рассказал Telegram-канал Ural Mash.

Мужчина решил прочистить погреб, а с собой для освещения взял паяльную лампу. Так он делал каждый год, несмотря на то, что там копятся воспламеняемые газы.

Во время работы лампа потухла. Пенсионер вновь зажег ее, после чего она взорвалась. Мужчину с ожогами разной степени тяжести доставили в больницу, где он скончался от полученных травм.

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