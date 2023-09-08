В Пермском крае стартовали трехдневные выборы депутатов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 8 по 10 сентября в Пермском крае состоятся трехдневные выборы депутатов. Они стартовали в пяти округах: Горнозаводском, Кизеловском, Краснокамском, Оханском и Чайковском.

Как сообщает региональный избирком, в эти дни также выберут депутата ЗС по округу №17 и депутата думы Перми по округу №5. Всего мандаты должны получить 94 человека.

В рамках голосования будут работать 217 избирательных участков. Также в этом году впервые стало возможно дистанционное электронное голосование. Заявки на участие в нем подали 9,7 тысячи человек.

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