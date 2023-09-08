В Перми с 11 сентября запустят экспресс-маршрут №1т

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми запускают экспресс-маршрут №1т, Он свяжет микрорайоны Заозерье и Гайва с центром города. Он пойдет до Центрального рынка. Автобусы начнут курсировать с 11 сентября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

На линии выйдут автобусы среднего класса вместимости. На маршруте будет нерегулируемый тариф. Стоимость проезда составит 40 рублей. Пассажиры смогут оплатить как наличными, так и банковскими картами. Обслуживать маршрут будет перевозчик ООО «Автобик». Отмечается, что новый маршрут позволит разгрузить автобусы №49 и №53.

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