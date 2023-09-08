Пермские тепловые сети подключают больницы Перми к теплу из-за похолодания

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» включают отопление в зданиях стационарного отделения Краевой клинической психиатрической больницы, где размещаются лежачие больные, и в Городской детской клинической больнице № 3. Необходимость в подаче теплоносителя возникла из-за понижения температуры наружного воздуха ночью до +8 °C.

Решение об официальном старте отопительного сезона 2023/24 года в Перми пока не принято администрацией города. Подача теплоносителя в медучреждения начата на основании обращений их руководства.

«Мы понимаем важность комфорта для пациентов и персонала учреждений медицинского профиля, поэтому при наличии акта готовности к отопительному сезону и подтверждения к приему теплоносителя на нужды отопления специалисты энергокомпании максимально быстро разворачивают необходимое оборудование для обеспечения теплоподачи. Наша главная цель– это максимальная клиентоориентированность», – отметил технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев.

Напомним, что в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду энергетики «Т Плюс» провели профилактику 2056 км теплосетей, по которым тепло и горячая вода поступают в жилые дома и социальные объекты. На данный момент к отопительному сезону подготовлено оборудование 27 малых котельных и10 насосных станций, а также 372 центральных тепловых пункта. Общая годовая инвестпрограмма энергокомпании, по планам, составит 5,2 млрд рублей, из них 3,7 млрд рублей будут направлены на обновление тепловых сетей города.

Объемы финансирования обновления теплосетевой инфраструктуры города ежегодно увеличиваются в рамках исполнения регуляторного соглашения Правительства Пермского края и Пермского филиала ПАО «Т Плюс» и перехода Перми в ценовую зону теплоснабжения с применением методики альтернативной котельной. До 2035 года энергокомпания вложит в надежность теплоснабжения столицы Прикамья 28 млрд рублей.