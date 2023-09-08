До конца года в Перми снесут 51 расселенный аварийный дом

Фото: Эдуард Соснин / Telegram

С начала года в Перми снесли 35 аварийных домов. Все они расселены. Новое жилье или выплаты получили 1865 человек. На этой неделе завершили демонтаж домов, расположенных на улицах Татьяны Барамзиной, 68 и Мильчакова, 16. Сейчас площадки под ними активно расчищают и вывозят строительный мусор. До конца года под ковш пойдет еще 51 дом. Об этом сообщил мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

Демонтаж 86 объектов за год – это рекордные показатели за последние годы. Для сравнения, в прошлом году в краевой столице снесли 65 домов, а в 2021 году – 35. Для того, чтобы еще нарастить объемы сноса, изменили подход к организации работ – теперь аварийные дома демонтирует муниципальное учреждение «Полигон». Это позволит ускорить темпы сноса и сократить расходы бюджета за счет использования собственной техники.

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