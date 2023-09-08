В Пермском крае на выходных потеплеет до +21 градуса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Предстоящие выходные в Прикамье будут теплыми и солнечными. Ожидается небольшое количество осадков. Об этом рассказали в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 9 сентября, ожидается сухая погода. Температура воздуха поднимется до +21 градуса.

В воскресенье, 10 сентября, пройдут кратковременные дожди. Температура в течение дня составит +14…+19 градусов.

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