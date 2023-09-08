Декорации к фильму «Сердце Пармы» пообещали отремонтировать в следующем году

Фото: Василий Вахрин

В Прикамье планируют отремонтировать декорации, построенные для съемок фильма «Сердце Пармы». Об этом рассказал «Текст» со ссылкой на администрацию Губахи.

В 2019 году недалеко от Губахи построили 84-метровую деревянную крепость, храм и кельи монастырского холма. Теперь это место стало популярным среди туристов. Однако с 2020 года они начали жаловаться на мусор, скопившийся рядом с декорациями, а также на их частичное разрушение.

Сейчас найден инвестор для ремонта декораций. Переговоры ведутся с Всесезонным курортом «Губаха». Укрепить и обновить объект планируют в следующем году.

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