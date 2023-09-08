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НовостиПроисшествия8 сентября 2023 4:09

Житель Прикамья во время ссоры до смерти избил бабушку

Жителя Чусового осудили за убийство своей бабушки
Лела Минадзе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Чусовом 32-летнего местного жителя наказали за убийство бабушки. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Мужчина жил в квартире своей 87-летней бабушки. Он выпивал, начинал с ней ссориться, неоднократно избивал. Подобные случаи были 27 февраля, а также в период с 4 по 8 марта этого года. Тогда обвиняемый причинил пенсионерке вред здоровью средней тяжести.

Последний случай произошел 9 марта, и закончился он трагедией. Также во время ссоры пьяный мужчина набросился на родственницу и нанес ей множество ударов руками и ногами в область жизненно важных органов. От полученных травм бабушка скончалась на месте преступления через непродолжительное время.

В результате суд приговорил внука-убийцу к 9 годам 2 месяцам колонии строгого режима.

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