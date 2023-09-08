В Пермском крае незаконно расширили закрытое кладбище

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Администрация Пермского муниципального округа необоснованно расширила площадь уже закрытого кладбища в Бахаревке. Сделано это было за счет земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщили в прокуратуре Пермского края.

Нормативные правовые документы, разрешающие производить там захоронения, приняты не были. Также санитарно-защитную зону с особыми условиями использования не внесли в Единый госреестр недвижимости.

Через суд прокуратура доказала, что новые захоронения на расширенном участке кладбища незаконны. Администрацию округа обязали прекратить их, а также разработать для этого необходимые правовые документы. Надзорное ведомство контролирует устранение нарушений.

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