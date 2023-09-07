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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 19:07

В Прикамье подростки на питбайке попали под колеса иномарки

Двух школьников госпитализировали с тяжелыми травмами
Лела Минадзе

Фото: "КП" Архив

В Чернушке подростки на питбайке пострадали при столкновении с Reno Duster. Подробнее о ДТП рассказали в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Авария произошла 6 сентября в 20:47. По улице Ленина ехал 51-летний мужчина на Reno и два подростка на мотоцикле. Водителем был 16-летний парень, а пассажиром — 15-летний.

По предварительной информации, при повороте налево авто не уступило дорогу мотоциклу, двигавшемуся во встречном направлении, и допустил столкновение. В результате оба подростка попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.

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