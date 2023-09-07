В Перми 44-летняя женщина уехала на серебристом Nissan и пропала

Фото: поисковый отряд «Прикамье Поиск»

В Перми пропала 44-летняя Людмила Вшивкова. Об этом сообщили в поисковом отряде «Прикамье Поиск».

Женщина не выходит на связь с 4 сентября. В тот день около 12:45 она вышла из дома в Орджоникидзевском районе и уехала на автомобиле Nissan X-trail серебристого цвета.

Волонтеры назвали приметы пропавшей. Ее рост 155 сантиметров, телосложение среднее, волосы темно-русые короткие, глаза серо-голубые. Была одета в светлый утепленный жилет с темным воротником, серую кофту, штаны леопардового цвета и светлые туфли. С собой взяла красную сумку.

Всех, кому что-то известно о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам 112 или 8-922-345-67-02.

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