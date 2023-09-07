В Пермском крае за лето утонули 40 человек

Фото: Лела Минадзе

За лето в реках и озерах Прикамья утонули 40 человек, в том числе 8 детей. Статистику приводит ГУ МЧС по Пермскому краю.

Так, с июня по август зафиксировано 47 происшествий на воде, 40 из которых закончились трагедией. Для сравнения, летом прошлого года было 53 происшествия. Тогда погибли 55 человек, включая 11 детей.

Чаще всего трагедии происходили в Перми — 12, в Пермском муниципальном округе — 3, в Чайковском, Березниках и Карагае — по 2. Главными причинами названы купание в непредназначенных для этого местах или в состоянии опьянения, а также оставление детей без присмотра.

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