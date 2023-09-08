Уральские школьники получили первую «Точку роста»

Компания «Свеза» совместно с властями Пермского края создали в школе поселка Уральский первый современный центр естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Общая сумма инвестиций составила более 3 млн рублей.

«Точка роста» — федеральная сеть центров образования по цифровому, естественнонаучному, техническому и гуманитарному профилям, организованная в рамках национального проекта «Образование» в селах и малых городах. Благодаря поддержке местных властей и компании «Свеза» такая общеобразовательная организация проявилась на базе школы в поселке Уральский.

Перед тем, как в школе разместили центр, кабинеты и лаборатории физики, химии, биологии оснастили современным оборудованием и удобной мебелью. Кроме того, в образовательном учреждении появился класс робототехники, который укомплектовали оргтехникой и наборами конструкторов программируемых моделей инженерных систем. Благодаря этому учащиеся могут углубленно изучать интересующие их предметы естественно-научной и технологической направленности.

В настоящий момент педагоги «Точки роста» проходят специальную подготовку, после чего школьники смогут приступить к обучению в стенах обновленных классов.

”Точка роста” значительно расширит возможности уральских школьников. Новый центр — это доступное, качественное, комфортное образование, отвечающее современным запросам. Мы надеемся, что он станет местом притяжения школьников не только во время учебы, но и после уроков. Вместе с властями мы создали все условия, чтобы ребята могли приобрести новые знания и компетенции, найти себя в проектной деятельности и достичь большего», — прокомментировал Денис Мальцев, директор комбината «Свеза» в Уральском.

Реклама, LjN8KTWKY, ООО «СВЕЗА Уральский»