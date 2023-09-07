Дмитрий Махонин: «Строительство зоопарка находится на финишной прямой»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вспомнил и о проблемном для нашего города объекте - новом зоопарке.

- Всегда тяжелее доделывать за кем-то, чем начинать с самого начала. Если бы мы с самого начали строили его так, как строим сейчас, то, естественно, мы бы сдали его намного раньше. Сейчас мы находимся на финишной прямой, - заявил губернатор.

Напомним, строительство нового зоопарка в Перми началось в 2017 году. Контракт на возведение первой очереди был заключен с «РЖДстрой» на 1,8 млрд рублей. Однако объект возводился с отставанием от графика выполнения работ. 13 января 2020 года строительство зоопарка приостановили. В мае 2021 года краевое управление капитального строительство и «РЖДстрой» подписали мировое соглашение о завершении работ на объекте в течение трех лет и выбрали нового субподрядчика.

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