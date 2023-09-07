Глава Перми начал серию рабочих выездов в районы города

Фото: администрация Перми

Глава Перми Эдуад Соснин начал серию рабочих выездов в районы города. Особое внимание уделяется проблемным местам. Их определили с учетом мнения жителей. Проводится проверка содержания контейнерных площадок, расселения аварийного жилья и сноса незаконных торговых объектов.

Так, Эдуард Соснин уже проверил ситуацию в Ленинском районе. «Даже в Ленинском районе есть свои «болевые точки», где нужно навести порядок. Это контейнерные площадки, ремонт дворов, аварийные дома, незаконные НТО. В ближайшее время проеду по всем районам», — отметил мэр города.

Глава Перми отметил, что жители могут писать в комментариях, на какие проблемные места следует обратить внимание. https://t.me/eduardsosnin/300

В Ленинском районе жители чаще всего жаловались на содержание мест накопления отходов в частном секторе. Проверки показали, что контейнерные площадки по улицам Торфяная, 61 и Конечная, 1б находятся в нормативном состоянии. Проблема заключается в том, что там набирается много не предназначенного под них мусора. Это строительные отходы, автомобильные шины и другое. Сейчас рассматривается возможность установки контейнеров нового типа, а также организация специальных мест для сбора шин в период сезонной «переобувки» машин.

Еще одним вопросом обсуждения стало строительство в микрорайоне Средняя Курья общественного центра для проведения мероприятий. Подобные центры уже открыты в Мотовилихинском районе по улице Труда, 61. Также открытие запланировано по Революции, 153а.

Улицы активно расчищают от незаконных НТО. На территории по улице Спешилова, 102 снесли уже более 40 киосков, контейнеров и ограждений. Также проблема с НТО есть по улицам Подгорной и Эпроновской рядом с Центральным рынком. Ранее этот участок уже очищали от киосков, но сейчас выявлены новые факты самовольного занятия муниципальной территории. Сейчас с владельцами НТО ведут переговоры. Если они самостоятельно, не уберут киоски, то их демонтируют принудительно.

Кроме того, жители Перми сообщили в соцсетях главы города о том, что необходимо снести расселенные аварийные дома по улице Пушкина. Эта точка также была включена в план объезда. Участок, на котором располагаются дома, выкупил Минтранс Пермского края для строительства автомобильной дороги. Эдуард Соснин поручил районной администрации установить ограждения на время, пока идет проектирование.

Также будет благоустроен двор по улице Матросова, 4 в рамках программы благоустройства придомовой территории по нацпроекту. Работы выполнят в 2024 году. Там отремонтируют проезжую часть и тротуары, поставят светильники, скамейки и урны.