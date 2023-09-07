В МЧС вновь предупредили жителей Пермского края о грозе 8 сентября

Фото: Евгения ГУСЕВА
В ближайшие сутки на территории Пермского края вновь прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в региональном МЧС.
По данным Пермского гидрометцентра, днем в пятницу, 8 сентября, в отдельных районах Прикамья прогремит гроза.
Пермские спасатели рекомендуют жителям региона быть более внимательными и осторожными. По возможности стоит воздержаться от прогулок и поездок во время непогоды. Напоминают, что небезопасно находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями.
Водителей просят соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.
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