В МЧС вновь предупредили жителей Пермского края о грозе 8 сентября

Фото: Евгения ГУСЕВА

В ближайшие сутки на территории Пермского края вновь прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом предупредили в региональном МЧС.

По данным Пермского гидрометцентра, днем в пятницу, 8 сентября, в отдельных районах Прикамья прогремит гроза.

Пермские спасатели рекомендуют жителям региона быть более внимательными и осторожными. По возможности стоит воздержаться от прогулок и поездок во время непогоды. Напоминают, что небезопасно находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия.

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