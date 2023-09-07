В Перми начали строить зарядные станции для электробусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Перми в жилом комплексе «Погода» начинается строительство трех зарядных станций для электробусов. Площадка будет размещена рядом с остановкой «Улица Сапфирная». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Всего здесь планируется установить три ультрабыстрых зарядных станции. Они способны зарядить батарею электрического автобуса за 15-20 минут. На время проведения строительных работ место будущей площадки будет огорожено.

Напомним, первые электробусы должны быть поставлены в Пермь в этом году. Вместимость каждого составит не менее 85 человек. Один из маршрутов в городе будет целиком обслуживаться ими. 16 электробусов выйдут на новый маршрут №81 «Станция Пермь II - м/р Ива».

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