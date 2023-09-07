Губернатор Дмитрий Махонин заявил о возможном сокращении аппарата правительства

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во время прямого эфира на Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) губернатор Пермского края Дмитрий Махонин объяснил, для чего передаются некоторые полномочия администрации Перми на краевой уровень.

- Самое первое и ключевое полномочие, которое было передано от Перми на уровень края – это строительство, - отметил он. - Почему это было сделано? Нам нужно было, чтоб росло жилищное строительство, происходило экономическое развитие территории. Сейчас строители отмечают, что после передачи полномочий сократилось время на выдачу разрешений на строительство, упростились многие процессы. Сейчас по проекту «Чистая вода» мы должны выделить 800 миллионов рублей на строительство новых водоводов. Разумеется, я должен утверждать при этом схему размещения водоснабжения. Надеюсь, что депутаты Законодательного собрания примут соответствующий закон о передаче этих полномочий.

Также глава региона сообщил о возможном сокращении аппарата правительства.

- Мы становимся более технологичны, и технологии нам позволяют сокращать аппарат и перераспределять деньги на другие нужды, - объяснил губернатор.