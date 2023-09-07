В Прикамье планируют досрочно расселить дома, запланированные на 2025 год

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пришел в эфир радио «Комсомольская правда» (96,6 FM). Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На сегодняшний день проблема расселения ветхого и аварийного жилья в Прикамье по-прежнему остается актуальной. В настоящее время объем аварийного жилья на территории региона составляет порядка 900 тысяч квадратных метров. О том, на сколько активно сейчас ведется расселение, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM).

– Сейчас мы выполняем первый этап национального проекта «Жилье и городская среда» за счет федеральных средств. Поставили перед собой амбициозную задачу – досрочно, с опережением на год, уже в 2024 году расселить дома, запланированные по нацпроекту на 2025 год. Это даст нам возможность на год раньше добиваться федерального финансирования на второй этап расселения по нацпроекту, - отметил Дмитрий Махонин.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер