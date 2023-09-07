В Пермском крае ежегодно ремонтируют около 400 километров дорог

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За последние два-три года в Прикамье завершено несколько крупных дорожных строек. Построены дополнительные полосы в сторону подъема трассы «Полазна – Чусовой», обход Чусового протяженностью 6,8 км, съезд с объезда Чусового к микрорайону «Дальний восток». Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в эфире Радио «Комсомольская правды» (96,6 FM).

– Мы каждый год наращиваем общий объем финансирования на дороги. Если с 2019 и 2020 годы Дорожный фонд края составлял в среднем по 19 млрд рублей, то в 2023 году – 31,6 млрд рублей. Это позволит нам за 2023 год построить и реконструировать более 9 км дорог регионального и местного значения и еще 385 км – привести в нормативное состояние, - рассказал глава Прикамья.

По его словам, каждый год на территории региона ремонтируют порядка 400 км дорог. В этом сезоне завершена реконструкция трассы Пермь – Ильинский, которая ведет к музею Хохловка, а также отремонтирован мост через Вишеру и закончены работы на путепроводе над железнодорожными путями в Чайковском.

– Сейчас продолжаем два крупных региональных объекта – строим в Добрянском округе дополнительные полосы движения в подъемы на дорогах Пермь-Ильинский и Пермь-Березники, - пояснил Дмитрий Махонин.

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