Дмитрий Махонин рассказал, что ждет пермяков после грандиозных юбилейных событий

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин пришел в эфир радио «Комсомольская правда» (96,6 FM). Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В этом году Пермь отметила и продолжает отмечать свое 300-летие. Празднование было поистине грандиозным, в город приезжало много звезд, на концерты и фестивали приезжали люди из других российских регионов. И подобный опыт продолжится и далее, об этом в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

- Мне кажется, Перми не хватает какой-то яркости, а пермякам не хватает восприятия этой яркости, - сказал Дмитрий Николаевич. – Мы же не зря шутили, и баннер повесили «Хватит не верить в Пермь». Хотелось бы, чтобы 300-летие стало вехой, чтобы молодежь поверила, что в городе есть жизнь. Чтобы люди старшего поколения вспомнили, какими они были молодыми, и как жила Пермь в советском периоде. И чтобы гости, которые к нам приезжали, увидели, что у нас есть перспективы, здесь можно работать, жить развиваться, сюда можно переезжать. Для этого мы проводили все эти фестивали, и думаю, будем проводить их и дальше.

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