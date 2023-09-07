В Прикамье снова выросли цены на бензин

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Пермском крае вновь резко выросли цены на бензин. По данным Росстата, за неделю с 28 августа по 3 сентября подорожали почти все виды автомобильного топлива.

Так, АИ-92 стал дороже на 22 копейки (сейчас цена составляет 50,09 рубля), АИ-95 — на 21 копейку (54,53 рубля), дизельное топливо — на 38 копеек (62,39 рубля). Цены не изменились только на АИ-98 и выше — 65,89 рубля.

Отмечается, что рост стоимости в регионе зафиксирован 21-ю неделю подряд.

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