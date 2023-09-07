Глава департамента образования Перми Анна Деменева покидает пост

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Исполняющей обязанности начальника департамента образования администрации Перми назначена Ольга Ершова

Исполняющей обязанности начальника департамента образования администрации Перми назначена Ольга Ершова. Она приступит к работе на новой должности с 8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Ранее Ольга Станиславовна работала заместителем начальника департамента. Прежний руководитель городского департамента образования Анна Деменева написала заявление об увольнении по собственному желанию. Она возглавляла ведомство с 2021 года.

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