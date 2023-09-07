Фестиваль «Золотая маска» примет участие в юбилейной программе «Пермь-300»

Фото: goldenmask.ru/Александра Муравьева

С 5 сентября по 1 декабря в Перми состоится фестиваль «Золотая Маска». В его афише представлены спектакли из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Фестиваль станет частью большой юбилейной программы города «Пермь-300» и покажет шесть постановок ведущих российских театров, отмеченных Российской Национальной театральной Премией.

Фестиваль пройдет в шестой раз при поддержке Министерства культуры Пермского края. Генеральным партнером «Золотой Маски» в городах России выступает Сбер.

Соорганизатором фестиваля выступит Пермский академический Театр-Театр. После довольно продолжительного отсутствия «Золотая Маска» возвращается в Пермь в том числе благодаря этому сотрудничеству, и именно на сцене Театра-Театра будет показана большая часть спектаклей.

Афиша «Золотой Маски» представляет всеобъемлющий срез российского театра. Фестиваль включает работы легендарных мастеров и талантливых молодых режиссеров, постановки как по классическим произведениям, так и по текстам, написанным нашими современниками. «Золотая Маска» – это спектакли, ставшие номинантами и лауреатами Российской Национальной театральной Премии, отмеченные экспертным сообществом, завоевавшие любовь зрителей. Это постановки всех жанров – драматические и музыкальные спектакли, балет и современный танец, театра кукол и новаторские работы, созданные на стыке искусств. Важным дополнением проекта является специальная программа, включающая паблик-токи и творческие встречи, мастер-классы, лаборатории, лекции по истории современного театра.

В 2023 году «Золотая Маска» побывает в 12 городах: Омске, Екатеринбурге, Перми, Ульяновске, Петрозаводске, Костомукше, Череповце, Новокузнецке, Новосибирске, Нижнем Тагиле, Сургуте и Санкт-Петербурге.