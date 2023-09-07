В Перми на спортплощадке подростку попала в ухо пуля из пневматики

Полиция выясняет обстоятельства инцидента. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Перми на спортивной площадке в микрорайоне Крохалево 15-летнему подростку в ухо прилетела пуля, предположительно, из пневматического оружия. Инцидент произошел около 19.30 вечера 31 августа в районе дома №17 по улице Тбилисской.

Как рассказала мама ребенка, это случилось, когда ее сын гулял со своими друзьями на спортплощадке за домом.

– Внезапно что-то просвистело, потом он почувствовал боль и жжение. Схватился за ухо. После этого, его друзья сказали, что из уха идет кровь. Тут же на полу увидели пулю. Вызвали полицию, - рассказывает Светлана.

Подростку в ухо прилетела пуля из пневматического оружия. Фото: Подслушано Краснова × Пермь / ВКонтакте

Мальчик сильно был напуган. В это же день родители поехали с ребенком в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Сейчас с ним все хорошо. Однако гулять на эту спортплощадку подросток больше не ходит. Родители также написали заявление в полицию.

Как пояснили «Комсомолке» в пресс-службе краевого МВД, сообщение о произошедшем поступило в отдел полиции Свердловского района Перми от местной жительницы 31 августа. Она рассказала, что ее несовершеннолетний сын получил травму уха. Со слов женщины, неизвестный выстрелил из пневматического оружия.

В настоящее время по данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Также сейчас устанавливается личность правонарушителя и выясняются все обстоятельства случившегося.

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