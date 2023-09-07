Фотовыставка разместилась возле Театра оперы и балета. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В центре Перми открылась фотовыставка «Слово о педагоге». Она собрала больше двух десятков учительских историй. Стенды установлены в Театральном сквере возле Театра оперы и балета. Об этом рассказали в пресс-службе Минобра Пермского края.

Экспозиция организована Министерством образования и науки Пермского края. Главная особенность этого проекта в том, что его героев выбирали дети-юнкоры – каждый в своем городе. Участниками фотовыставки стал 21 педагог из разных муниципалитетов Пермского края. На стендах представлена и фотография, и яркая цитата педагога о своей деятельности.

Экспозиция организована Министерством образования и науки Пермского края. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Выставка представляет собой проект с историями учителей и обращением губернатора Прикамья Дмитрием Махониным. На каждом стенде есть QR-код. Если на него навести камеру телефона, то можно попасть на сайт, где описана подробная история жизни и трудовой деятельности героя. Отмечается, что идея выставки заключается в подчеркивании особой роли педагога в формировании будущего Пермского края и страны в целом.

Участниками проекта стали 21 педагог из разных муниципалитетов Прикамья. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фотовыставка – это одно из мероприятий в Пермском крае, которые проходят в Год педагога и наставника, объявленным президентом РФ Владимиром Путиным в 2023 году. Посетить фотовыставку жители и гости краевой столицы смогут до конца осени.

На стенде есть и фото губернатора Дмитрия Махонина со словами благодарности тем, кто выбрал профессию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напомним, сегодня в системе образования Пермского края трудится почти 10,5 тысяч педагогов в детских садах. Еще 18 тысяч учителей работаю в школах, 2,5 тыс. – в техникумах и колледжах и более 3 тысяч преподавателей – в вузах. Кроме того, порядка 2,6 тысяч работников образования – это «узкие» специалисты. В частности, психологи, логопеды, дефектологи и другие.

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