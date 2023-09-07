Краевые власти определили, как будут выглядеть здания в Перми

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Краевые власти определили, как будет выглядеть архитектурно-градостроительный облик Перми. Соответствующее постановление, вносящее изменения в Правила землепользования и застройки города, опубликовано на сайте краевого правительства 21 августа.

В документе определены требования к фасадам домов и зданий, их подсветке, а также к размещению дополнительного технического и инженерного оборудования, в том числе и кондиционеров. Также вводятся требования к отделочным и строительным материалам.

Так, например, согласно новым правилам, кондиционеры должны монтироваться в специально оборудованных для этих целей местах (нишах). Они должны быть замаскированы с помощью решеток или экранов.

Также документ определяет городские пространства, на которые распространяются данные требования. Это центральные улицы Перми, а также некоторые отдаленные районы.

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