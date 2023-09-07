«Комсомолка» совместно с компанией «Свеза» объявляет новый конкурс «А у нас во дворе…»

В далеком прошлом остались те времена, когда людей не волновало то, что находится за пределами их квартиры. Сейчас - другое дело. Что ни двор - то ухоженный полисадничек. Где-то неравнодушные жильцы разбивают клумбы, а где-то умельцы мастерят настоящие арт-объекты.

“Комсомолка” совместно с партнером - компанией “Свеза” объявляет новый конкурс “А у нас во дворе…”

Напишите в комментариях в нашей группе ВКонтакте, по какому адресу находится ваш двор, что необычного там есть, созданного руками самих жителей и прикрепляйте фотографии.

Голосовать за участников будут читатели “Комсомолки” - ставить лайки понравившемуся двору. Итоги конкурса подведем через неделю, 12 сентября, вечером.