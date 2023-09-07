В Перми автобус сбил 16-летнюю девушку

Фото: ЧП ДТП Пермь / Telegram

В Перми сегодня, 7 сентября, водитель автобуса сбил 16-летнюю девушку. ДТП произошло около 7.20 возле дома №4/В по улице Холмогорской. Подробности дорожного происшествия рассказали в пресс-службе краевого МВД.

По предварительной информации, девушка переходила дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пострадавшая получила тяжелые травмы. Ее госпитализировали в больницу.

Фото: ЧП ДТП Пермь / Telegram

В настоящее время по факту аварии сотрудники полиции проводят проверку, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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