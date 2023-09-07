В ближайшие дни в Пермском крае ожидаются сильные дожди

Обойдется без сильного ветра. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ближайшие дни на территории Пермского края ожидается теплая и дождливая погода. Как сообщает Пермский гидрометцентр, сегодня, 7 сентября, дожди пройдут повсеместно, во второй половине дня прогремят грозы. Воздух прогреется до +15…+20 градусов, в Перми будет не выше +19.

Такой температурный фон сохранится в Прикамье 8 и 9 сентября. При этом в пятницу зона и интенсивность осадков уменьшатся. В субботу в ночное время небольшой дождь выпадет в южной части региона. Днем обойдется без существенных осадков. В Перми ночью также пройдет слабый дождь, а днем будет сухо.

В воскресенье в Пермском крае продолжатся кратковременные дожди, наиболее значительные ожидаются на юго-востоке. В краевой столице пройдет небольшой дождь. Ночью столбик термометра окажется на уровне +7…+12 градусов. А днем потеплеет до +14…+19, в Перми около +16.

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