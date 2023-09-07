В Перми в здании бывшей поликлиники могут разместить рестораны

Фото: 2gis.ru

В здании бывшей поликлиники по улице Пермской, 45 в центре Перми могут открыть рестораны. В настоящее время достигнуты договоренности с якорными арендаторами. Об этом сообщает Business Class.

По информации издания, на площадку гастрономического кластера могут войти с новыми проектами создатели бара «Совесть», кафе «Рис Лапша», Belka и других. Также в здании хотят разместить дизайнерские и развлекательные проекты. Запустить объект арендатор планирует после реставрации здании в 2024 году.

Напомним, здание «Дом Пермского инженерного товарищества», расположенное на улице Пермской, 45, было построено в 1909 году. Оно является объектом культурного наследия регионального значения. В течение последних лет в историческом здании работала поликлиника.

В конце 2021 года здание было сдано в аренду ООО «Проминком» за 1,5 млн рублей в год. Сейчас помещения реставрируют. По условиям договора аренды здание необходимо восстановить до конца 2026 года. Арендатор намерен завершить работы раньше этого срока.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер