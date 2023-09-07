Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 сентября 2023 3:19

В ходе СВО погиб молодой житель Прикамья Дмитрий Сычкин

Он был разведчиком-наводчиком
Екатерина Оборина
Фото: Администрация Кишертского муниципального округа

Фото: Администрация Кишертского муниципального округа

В ходе специальной военной операции погиб еще один военнослужащий из Пермского края. Это уроженец поселка Кордон Дмитрий Сычкин. Об этом сообщает администрация Кишертского муниципального округа.

Известно, что Дмитрий служил разведчиком-наводчиком в разведывательном взводе десантно-штурмовой дивизии. Обстоятельства гибели бойца не уточняются.

Администрация округа выразила соболезнования родным и близким погибшего. О дате и месте прощания не сообщается.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер