В ходе СВО погиб молодой житель Прикамья Дмитрий Сычкин

Фото: Администрация Кишертского муниципального округа

В ходе специальной военной операции погиб еще один военнослужащий из Пермского края. Это уроженец поселка Кордон Дмитрий Сычкин. Об этом сообщает администрация Кишертского муниципального округа.

Известно, что Дмитрий служил разведчиком-наводчиком в разведывательном взводе десантно-штурмовой дивизии. Обстоятельства гибели бойца не уточняются.

Администрация округа выразила соболезнования родным и близким погибшего. О дате и месте прощания не сообщается.

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