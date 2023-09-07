В ходе СВО погиб молодой житель Прикамья Дмитрий Сычкин

Фото: Администрация Кишертского муниципального округа
В ходе специальной военной операции погиб еще один военнослужащий из Пермского края. Это уроженец поселка Кордон Дмитрий Сычкин. Об этом сообщает администрация Кишертского муниципального округа.
Известно, что Дмитрий служил разведчиком-наводчиком в разведывательном взводе десантно-штурмовой дивизии. Обстоятельства гибели бойца не уточняются.
Администрация округа выразила соболезнования родным и близким погибшего. О дате и месте прощания не сообщается.
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