Продюсер автора «Сердца Пармы» оспорит в суде использование названия книги

Фото: страница Юлии Зайцевой в ВКонтакте

Продюсер пермского писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева планирует подать в суд на несколько компаний, которые используют название книги «Сердце Пармы» в своих коммерческих целях. Об этом она написала на своей странице в соцсети ВКонтакте.

Г-жа Зайцева намерена «добиться максимальных штрафов» для компаний, которые использовали интеллектуальную собственность. По ее словам, ранее одна из пермских ювелирных компаний выпустила серию украшений и назвала ее «Сердце Пармы». Компания также присвоила каждому украшению имена героев романа. А позже компания зарегистрировала одноименный торговый знак.

Также товарный знак «Сердце пармы» планирует зарегистрировать и алкогольный завод для выпуска алкогольной продукции с таким названием. Юлия Зайцева заявила, что никто из этих компаний не обращался к автору романа за разрешением использования названия книги в своей деятельности.

Как пишет Юлия, писатели не должны регистрировать названия своих произведений как товарный знак, чтобы защитить авторские права. Регистрационная палата проверяет эти случаи и отказывает в регистрации соответствующих товарных знаков.

Напомним, Алексей Иванов - известный русский писатель. Известность автор получил благодаря книгам об Урале, а также романам «Сердце Пармы», «Географ глобус пропил»,, «Золото бунта» и многим другим.

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