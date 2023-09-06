В Перми с начала года снесли более 400 незаконных киосков

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В год 300-летия Перми был активизирован снос незаконно установленных нестационарных торговых объектов. Всего с начала года демонтировали боле 400 киосков и павильонов, которые портили облик города.

Во всех районах продолжают проводить рейды с целью выявления подлежащих сносу самовольно установленных НТО. Также отдельное внимание уделяется выявлению незаконных киосков, размещенных на придомовых территориях. Рейды проводят специалисты горадминистрации совместно с сотрудниками УМВД по Перми.

В результате за август с придомовых территорий убрали 4 НТО. Незаконные киоски стояли по улицам Крисанова, 23, Монастырской, 117, а также на шоссе Космонавтов, 51 и на проспекте Парковый, 5. Жители, считающие, что на территории их домов незаконно размещены НТО, могут обращаться в районные администрации.

На сегодняшний день в Перми утверждены требования к внешнему виду павильонов и схема их размещения. Всего с начала года и до 1 сентября были снесены 423 НТО, из которых 70 — демонтировали принудительно, а остальные 353 — добровольно.

Так, например, в Дзержинском районе снесли 88 павильонов, в Мотовилихинском — 83, а в Ленинском — 50. Работу по демонтажу незаконно установленных НТО намерены продолжить.

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