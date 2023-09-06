МЧС предупреждает о грозе в Пермском крае 7 сентября

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В региональном МЧС вновь предупреждают жителей Пермского края о неблагоприятных погодных условиях в ближайшие сутки. По данным Пермского гидрометцентра, в течение дня 7 сентября в отдельных районах Прикамья ожидается гроза.

Спасатели просят пермяков быть внимательными и осторожными, а также воздержаться от прогулок и поездок во время непогоды. Напоминают, что небезопасно находиться рядом с деревьями, линиями электропередач и слабо укрепленными конструкциями. Водителей просят соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.

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