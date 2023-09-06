В ходе СВО погиб мастер спорта России по гиревому спорту из Пермского края

Фото: Региональное отделение «ВФГС» в Пермском крае / ВКонтакте

При выполнении задач в ходе специальной военной операции погиб Федор Сальников из Пермского края. Об этом сообщается в социальных сетях регионального отделения «Всероссийской федерации гиревого спорта».

Федор Михайлович был мастером спорта России по гиревому спорту. Неоднократно становился чемпионом Пермского края. Спортсмену был 51 год. Известно, что он погиб в зоне СВО 29 августа. Других подробностей не сообщается.

В федерации выражают соболезнования семье и родным погибшего бойца. У военнослужащего остались жена, две дочери и сын. О дате, времени и месте прощания будет известно позже.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер