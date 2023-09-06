В 14 школах Пермского края открылись центры образования «Точка роста»

Фото: permkrai.ru

Сегодня, 6 сентября, в 14 школах малых городов и сел Пермского края открылись центры образования «Точка роста». Теперь дети из отдаленных территорий могут заниматься в центрах естественно-научной и технологической направленностей. Такая возможность у ребят появилась благодаря реализации нацпроекта «Образование». Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Новые «Точки роста» появились в поселках Уральский, Углеуральский, Оверята, Майский, Кукуштан, Сылва, Юго-Камский и Суксуне, а также в селах Большие кусты, Ленск, Ашап, Острожка, Буб, Родники. В школах обновлены образовательные пространства с единым дизайном и зонированием, а также закуплено новое современное оборудование, которое позволит организовать цифровые лаборатории.

Школьники, которые будут посещать «Точки роста», смогут изменить формат освоения таких профильных предметов, как физика, химия и биология. Также для ребят будут доступны занятия по робототехнике, механике и программированию.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что благодаря нацпроекту «Образование» в регионе действует целая экосистема дополнительного образования, в том числе «Точки роста». По его словам, это позволяет создавать равные возможности для всех учащихся.

Всего на сегодняшний день на территории Прикамья работают 63 таких центра. В них обучаются более 41 тысячи ребят. В следующем году региону одобрена заявка на создание еще 72 центров образования «Точка роста».

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