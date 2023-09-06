Закрылось производство молочной продукции «Из Острожки» в Пермском крае

Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В Пермском крае прекратился выпуск молочной продукции под маркой «Из Острожки». Цех по переработке молока и молочной продукции агрофирмы «Острожка» в Оханском районе закрылся в конце августа. Информация об этом размещена на официальной странице компании ВКонтакте.

Причинами закрытия молочного цеха стали сложности в логистике и недостаточные объемы производства, уточняет издание «ТЕКСТ» со ссылкой на директора «Острожки» Николая Таскаева.

Агрофирма «Острожка» начала собственную переработку молока в 2015 году. Производство находится в селе Острожка Пермского края. Компания выпускала собственную линейку молочной продукции под маркой «Из Острожки» - молоко, йогурты, сыр, сметану, творог.

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