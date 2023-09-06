В Пермский край зашла еще одна сеть магазинов низких цен

Фото: магазинпобеда.рф

В Чернушке состоялось открытие первого в Прикамье магазина жесткого дискаунтера «Победа». Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», до этого в Набережных Челнах открылся собственный логистический центр компании.

Отмечается, что до конца сентября в Пермском крае откроется еще один магазин «Победа». Его планируют разместить в Чайковском».

Первый магазин «Победа» открылся в Ульяновске в 2015 году. Сейчас он работает в 287 городах и селах.

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