Фото: permkrai.ru

В Перми началось строительство ледовой арены в микрорайоне Ива. На площадке уже завершены подготовительные работы. Сейчас подрядчик приступил к земляным работам и устройству котлована. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Концессионное соглашение на строительство спортивного объекта было подписано ООО «Красная машина» в начале апреля этого года. Генеральным подрядчиком выступает пермская компания ООО «Строй-Комплекс». Завершить и сдать объект в эксплуатации планируют через 1,5 года.

Напомним, новую ледовую арену возведут на участке между жилыми кварталами микрорайона Спортивный и строящимся торговым центром. Площадь двухэтажного здания составит около 9 тысяч квадратных метров. В нем появятся два хоккейных поля, зрительские трибуны на 250 мест, тренажерный и спортивный залы. Здесь планируется проводить учебные тренировки и городские соревнования.

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