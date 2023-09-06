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НовостиПроисшествия6 сентября 2023 9:52

Водитель иномарки насмерть сбил 26-летнего пермяка на электросамокате

В Индустриальном районе парень на электросамокате попал под колеса Lexus
Лела Минадзе

Фото: Архив "КП"

В Перми 5 сентября на улице Промышленной произошло смертельное ДТП. Подробнее о случившемся рассказали в городской ГИБДД.

Около 08:00 столкнулись Lexus и электосамокат. 26-летний водитель электросамоката ехал в том же направлении, что и 50-летний водитель иномарки. Парень при перестроении не уступил дорогу и попал под колеса авто. Полученные травмы оказались смертельными.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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