Пермский краевой суд отменил штраф министру культуры Алле Платоновой

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Пермский краевой суд отменил постановление Ленинского райсуда о штрафе министру культуры Пермского края Алле Платоновой.

Напомним, летом этого года контрольно-счетная палата выявила нарушение сроков предоставления бюджетной субсидии минкультом своей дочерней структуре - проектному офису АНО «Агентство новых технологий», курирующему деятельность и реконструкцию культурного пространства «Завод Шпагина». Госорган сообщал, что министр Алла Платонова распорядилась перечислить бюджетные средства в размере 7 миллионов рублей для финансирования «Завода Шпагина» с опозданием более чем на месяц.

В суде первой инстанции защитник министра Владимир Гореев смог доказать отсутствие оснований для применения максимально возможного наказания, ссылаясь в том числе на отсутствие ущерба. Гореев дополнительно просил суд прекратить производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 15.15.5 КоАП РФ в отношении министра в связи с отсутствием состава административного правонарушения, либо в случае, если суд посчитает вину лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении доказанной, применить положения статьи 2.9 КоАП РФ, освободив от административной ответственности ввиду малозначительности административного правонарушения, объявив устное замечание.

Ленинский суд не стал объявлять устное замечание, но посчитал возможным ограничиться минимальным видом наказания в виде административного штрафа 10 тысяч рублей.

Защитник и министр подали апелляционные жалобы в Пермский краевой суд, где просили прекратить производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения, либо применить положение статьи 2.9 КоАП РФ, которая предусматривает возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения. Выслушав доводы всех участников процесса судья Пермского краевого суда вынесла решение об отмене постановления Ленинского райсуда о признании министра виновной во вменяемом ей административном правонарушении, с прекращением производство по делу в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

- Состоялось несколько судебных заседаний. Пермский краевой суд полно, всесторонне и объективно разобрался в деле, выяснил все юридически значимые обстоятельства, имеющие юридические значения, внимательно подошел к рассмотрению дела. В связи с чем дело прекращено за отсутствием состава административного правонарушения, — пояснил "Комсомолке" защитник Аллы Платоновой Владимир Гореев.

Решение Пермского краевого суда вступило в законную силу.