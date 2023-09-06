Зима в Пермском крае ожидается аномально теплой и снежной

Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики дали предварительный прогноз погоды на грядущую зиму. Так, специалист центра «Фобос» Евгений Тишковц рассказал, что в Прикамье зима не будет «русской». Осадков ожидается много, но температура воздуха при этом окажется значительно выше нормы.

Так, в декабре температура может превысить норму на 1-2 градуса, в январе — на 3-4, а в феврале — на 4-5. Что касается осадков, то в первые два месяца их количество ожидается в пределах нормы, а в последний месяц — больше на 20-40%.

Евгений Тишковц объяснил, что аномальное тепло будет связано с влиянием климатического феномена Эль-Ниньо. Заключается он в том, что колебания температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана влияют на погоду во всем мире.

Кроме того, Евгений Тишковц сообщил, что периоды похолодания будут короткими, а оттепели затяжными. Из-за этого возможны частые ледяные дожди и гололед.

Прогноз прокомментировал доктор географических наук и инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. Он не считает связь между Эль-Ниньо и температурой воздуха на Урале, в частности в Пермском крае, такой однозначной. При этом Андрей Шихов отметил, что Эль-Ниньо действительно предвещает большое количество снегопадов.

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