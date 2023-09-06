В Перми могут смениться два вице-мэра

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В администрации Перми могут смениться два вице-мэра. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, куратор блока «городское хозяйство» Дмитрий Галиханов может перейти краевой Минтранс и занять пост руководителя ГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта». Бывший руководитель Андрей Угольков сейчас находится в СИЗО. Его обвиняют в получении взятки.

Еще одна смена ожидается в финансово-экономическом блоке, который в качестве и.о. возглавляет Вера Титяпкина. Новым руководителем может стать Яна Фурман, которая сейчас занимает пост директора Агентства инвестиционного развития Пермского края.

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