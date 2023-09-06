В Прикамье открылись еще пять центров цифрового образования «IT-куб»

Фото: правительство Пермского края

В Пермском крае состоялось открытие пяти центров цифрового образования детей «IT-куб». Они открылись на базе трех школ и двух центров дополнительного образования в Губахе, Березниках, Чайковском, Барде и Полазне в рамках нацпроекта «Образование».

Глава Прикамья Дмитрий Махонин 5 сентября провел телемост с ребятами и педагогами. В рамках онлайн-встречи он подчеркнул, что обучающиеся в центрах дети смогут изучать языки программирования и становиться специалистами в IТ-сфере. В программу входят перспективные направления IТ, в числе которых программирование на Python, мобильная разработка, кибергигиена и работа с большими данными, а также основы алгоритмики и логики.

«Вы и сами видите, что спрос на IТ-специалистов растет. Создание "IТ-кубов" в территориях позволит вам более четко определиться с выбором профессии», — отметил Дмитрий Махонин.

В этом году в центрах «IT-куб» будут заниматься не менее тысячи школьников. Еще 3,7 тысячи ребят смогут присоединиться благодаря сетевому взаимодействию центров с другими школами. В следующем году число школьников, обучающихся в центрах, намерены увеличить в два раза. Отмечается, что в следующем году будет открыт еще один центр «IТ-куб».

На территории Прикамья развивается целая экосистема допобразования. В нее входят «Кванториумы», «Точки роста» и другие центры. Заниматься в них могут дети даже из самых отдаленных населенных пунктов.

Также сейчас в регионе действует проект «Дети решают», благодаря которому ребята могут реализовывать свои идеи. Для этого у них есть возможность получить грант в 200 тысяч рублей.