В ходе СВО погиб 20-летний боец из Пермского края

Фото: администрация Соликамского городского округа

В ходе спецоперации на Украине погиб Сергей Ковалев 2003 года рождения. Об этом сообщили в администрации Соликамского городского округа.

Молодой человек родился в Соликамске, окончил местную школу №7 и поступил в Соликамский технологический колледж. Он активно занимался волонтерской деятельностью и был добровольцем волонтерского центра «Актив», который проводил массовые мероприятия в городе.

«Нет ничего хуже, чем прощаться с ребенком. С парнем, который был поддержкой и опорой. С человеком, который всегда был готов прийти на помощь», — написало руководство центра.

Церемония прощания состоится 6 сентября в Соликамске в ДК завода «Урал» в 12:00. Молодому бойцу было 20 лет.

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